Maldini: “La Roma troverà le forze per finire bene la stagione. L’ Olimpico…”

Il giocatore dello Spezia, prossimo avversario dei giallorossi in campionato, presenta la sfida di domenica: "Per loro sarà l'ultima partita in casa e vorranno salutare i tifosi nel modo migliore"

Sulla Roma che può arrivare stanca dopo averso la finale di Europa League ai rigori:"Può darsi. Però per la Roma è l’ultima partita in casa, vorrà salutare i tifosi nel modo migliore. E poi ancora non sa se l’anno prossimo giocherà in Europa League o in Conference. Le forze le troverà e le metterà sul campo, come è giusto che sia. Sinceramente non so cosa sia meglio: se affrontare una squadra priva di obiettivi che però gioca con animo leggero o se sfidare un avversario che ha ancora grandi motivazioni. Io credo che lo Spezia sarà più motivato, ma la Roma vorrà chiudere bene la stagione. Sicuramente sarà una bellissima serata. L’Olimpico pieno genera un ambiente pazzesco. Ognuno la vivrà a modo suo. Io cercherò di godermi un palcoscenico così bello: è eccitante la presenza di tanta gente e che ci sia per noi un grande obiettivo da raggiungere".