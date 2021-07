Malagò: “Mourinho aiuta il calcio italiano”

"Le aspettative su di lui sono molto alte"

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò intercettato dai microfoni de Gli Inascoltabili di Nsl Radio all'Università Lumsa in occasione dell'evento Chiesa e Sport Ripartiamo Insieme, ha commentato l'arrivo di Mourinho alla Roma: "Mourinho aiuta il calcio Italiano perché ovviamente è un personaggio, perché coinvolge come ho letto anche stamattina operatori non solo nazionali ma ance internazionali:media sponsor... Dopodiché una cosa sono le capacità mediatiche e una cosa sono i risultati fermo restando che comunque credo che l'aspettativa è molto alta. Un'ulteriore responsabilità che credo lui si prenda volentieri"