Malagò: “Le finali delle italiane in Europa sono state inaspettate”

Il presidente del Coni ha voluto esprimere il proprio giudizio sullo stato di salute in cui versa il calcio italiano, soffermandosi sulle tre formazioni arrivate fino alla fine nelle competizione europee: "Siamo stati sulle montagne russe"

Il calcio italiano sta provando, lentamente, a risorgere dalle ceneri di una difficile situazione che non la vede più ai vertici di una volta. A spiegare la situazione più da vicino, ci ha pensato, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che, intervenuto ai microfoni di SkySport, ha voluto fornire un quadro dettagliato dello stato di salute del calcio nostrano: "Siamo andati sulle montagne russe. Molto molto bene l’Europeo, un disastro la non qualificazione ai Mondiali. Inaspettata sotto ogni punto di vista la qualificazione delle tre squadre italiane alle finali, con addirittura un derby nella Champions e un’altra squadra in Europa League. Poi c'è stata questa doccia gelata della mancata qualificazione dell’Under 21che poi è la squadra olimpica e soprattutto anche la squadra del futuro"