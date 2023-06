Malagò: “Il caso Juventus ha dimostrato che la giustizia sportiva funziona”

Con il campionato fermo e le squadre impegnate a costruire la squadra migliore per il prossimo anno, il caso giudiziario che ha visto la Juventus protagonista in questa stagione rimane un tema caldo. A parlarne è stato Giovanni Malagò, Presidente del Coni, che, al termine della riunione in Giunta, ha ribadito come la giustizia sportiva abbia fatto il suo corso nella complessa situazione: "La vicenda Juventus, per come si è conclusa, è sicuramente la dimostrazione che la giustizia sportiva ha funzionato a fronte di una collaborazione con la giustizia ordinaria."Stiamo disponendo un documento in cui cercheremo di accelerare il più possibile i tempi che, però, servono sia ai ricorrenti che devono preparare le difese, sia per chi deve valutare sanzioni e ricorsi". Intanto, a proposito di giustizia sportiva, come riportato da Ansa, il governo, nella bozza del decreto legge sulla pubblica amministrazione e lo sport, è pronto a riformare i ricorsi in modo tale che la classifica non possa cambiare in campionato in corso, così come avvenuto, invece, con i bianconeri.