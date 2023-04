Makaay: “Il Feyenoord ha creato poco. La Roma quando sfondava si rendeva pericolosa”

Roy Makaay, ex attaccante del Feyenoord e del Bayern Monaco, è intervenuto ai microfoni del programma FC Rijnmond per commentare la sfida di Europa League tra il club di Rotterdam e la Roma: "Il Feyenoord è stato spinto molto indietro negli ultimi 20 minuti. La Roma ha avuto anche degli infortuni. Al ritorno il Feyenoord avrà più spazi e occasioni, perché la Roma deve fare gol". Questo l'inizio dell'analisi di "Das Phantom", che poi prosegue: "Il Feyenoord è stato leggermente migliore per tutta la partita, ma rispetto alle partite precedenti non ha creato molto. Gli esterni non sono riusciti a superare gli avversari, soprattutto nel primo tempo. Nelle poche occasioni in cui la Roma ha sfondato, si è resa subito pericolosa".Makaay ha poi concluso parlando di Georginio Wijnaldum, suo ex compagno di squadra: "È stato bello vedere come Wijnaldum è stato accolto prima dell'inizio del secondo tempo. Può tornare in Champions League l'anno prossimo se viene al Feyenoord".