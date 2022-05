Maitland-Niles saluta: “Grazie per aver creduto in me”. Mourinho: “Ci mancherai”

L'esterno inglese ha chiuso a Tirana la sua avventura in giallorosso: "Che esperienza far parte della storia di questo club". E lo Special One lo ha salutato

A gennaio la Roma ha aggiunto pedine alla rosa per dare a Mourinho più alternative. A centrocampo è arrivato Oliveira, a destra Maitland-Niles. L'inglese dell'Arsenal, però, dopo qualche presenza iniziale è subito scivolato indietro nelle gerarchie. L'esterno non rimarrà a Trigoria e tornerà a Londra, ma con un trofeo europeo in più: "Un gran modo di finire la stagione, grazie ai tifosi della Roma, ai giocatori e allo staff per avermi accolto e aver creduto in me come uno di loro nel breve periodo che abbiamo passato insieme. Che esperienza essere parte della storia insieme al club". Maitland-Niles ha salutato così la Roma su Instagram. E Mourinho ha condiviso il post dell'inglese su Instagram, salutandolo: "Ci mancherai. Uno di noi".