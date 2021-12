Maitland-Niles negativizzato: l’inglese ha ripreso gli allenamenti con l’Arsenal

Sorride anche la Roma che è in contatto con i Gunners per chiudere il trasferimento nella Capitale dell'esterno

Maitland-Niles è tornato oggi ad allenarsi con i compagni dell'Arsenal. L'inglese, risultato positivo al Covid-19, si è sottoposto a un nuovo tampone ricevendo il fatidico esito negativo. Buona notizia anche per la Roma che ha raggiunto l'accordo con il giocatore per un trasferimento nell'imminente sessione di mercato. A Tiago Pinto non resta che trattare con la società dei Gunners per stabilire la chiusura dell'affare, basato su un prestito con diritto di riscatto.