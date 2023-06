Maitland-Niles dice addio all’Arsenal: il contratto scade il 30 giugno

Maitland-Niles annuncia il suo addio al Arsenal dopo ben 19 anni passati tra giovanili e prima squadra. Attualmente in prestito al Southampton, l'esterno inglese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, come ufficializzato sui canali del club, il presente non verrà rinnovato. Il giocatore nel 2022 ha giocato con la maglia giallorossa per 6 mesi. Arrivato nella capitale con un prestito secco, le sue prestazioni non furono all'altezza per intavolare le trattative a giugno. Attraverso i propri canali ufficiali il club inglese saluta Maitland-Niles e gli altri calciatori in scadenza. Di seguito le dichiarazioni dell'esterno in merito all'addio e al suo prossimo futuro: “Le parole non possono descrivere come mi sento è stato un viaggio molto emozionante. Posso solo essere felice di ciò che ho raggiunto da quando sono qui. La finale di FA Cup è stata una giornata fantastica che rimarrà sempre nella mia mente, ed sono felice di far parte della squadra che l'ha vinta. Sarò sempre qui per sostenere la squadra e i ragazzi e spero che possano vincere qualcosa in futuro. Per qualsiasi sostenitore là fuori, sii fedele alla squadra. Hanno fatto molta, molta strada in questa stagione ed è stato fantastico da guardare. Una volta un Gunner, sempre un Gunner!”. A partire dal 30 giugno, il giocatore sarà svincolato e pronto per scrivere una nuova pagina della sua carriera