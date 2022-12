Maignan preoccupa il Milan, a rischio il match con la Roma. Ipotesi Sportiello

Il problema al polpaccio di Maignan, che gli ha fatto perdere gran parte della prima parte del Campionato, non sembra rientrare come dovrebbe. Dopo la ricaduta di ottobre, i rossoneri sono andati avanti con cautela, ma non sembrano esserci ancora buone notizie. Il portiere salterà la ripresa contro la Salernitana, i test dei prossimi giorni saranno decisivi per capire gli effettivi tempi di recupero. Se non sarà a disposizione di Pioli per la sfida contro la Roma dell'8 gennaio, il Milan avrà la necessità di intervenire sul mercato e la soluzione più plausibile è l'arrivo anticipato di Sportiello, con cui esistono già degli accordi.