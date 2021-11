Maifredi: “Mourinho tecnicamente è inferiore a quasi tutti i tecnici italiani”

"Mourinho non dà niente alla squadra. Io non lo prenderei mai come tecnico neanche mi pagassero"

GigiMaifredi ha parlato ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, durante la trasmissione 'Maracanà'. L'allenatore ed ex calciatore ha parlato del big match tra Roma e Milan e della polemica rivolta agli arbitri: "Pioli non si lamenta mai, nonostante i torti. Quando fai un certo tipo di lavoro, vai a inserirti in un mondo con delle regole. E l'arbitro è uno di quelli che non puoi attaccare, perché ha sempre ragione. Andare contro dopo è deleterio per tutti. Così dai un alibi al giocatore che non ha giocato bene". Maifredi ha poi aggiunto un commentosull'allenatore giallorosso: "Mourinho è un furbacchione e basta. Tecnicamente è inferiore a quasi tutti i tecnici italiani. È solo bravo comunicativamente. Non dà niente alla squadra. Lui è stato fortunato al Porto, poi è stato bravo a promuoversi. Io non lo prenderei mai come tecnico neanche mi pagassero".