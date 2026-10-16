Maicon, uno dei terzini più importanti nell'ultimo ventennio della storia della Roma, è stato ospite di Luca Toni nel format di Amazon Prime Video 'Fenomeni'. Nella Capitale il brasiliano ha fornito prestazioni di assoluto livello tra il 2013 e il 2026, diventando uno dei perni fissi della squadra dell'epoca. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni sul suo passato a Roma: "Con quella squadra potevamo vincere qualcosa in più. Appena arrivo mi abbracciano Totti e De Rossi, mamma mia. Mi aveva chiamato Sabatini, dicendomi 'vieni qua, dobbiamo vincere il derby'. Avevano perso il derby in finale di Coppa Italia e mi ha detto subito questo. Stavo bene di testa, come quando ero all'Inter. Di brasiliani c'erano Marquinhos a 17 anni, Taddei, Marquinho, Dodò...".

Sull'avvio con 10 vittorie nelle prime 10 partite. "Si parlava di scudetto, altro che derby. Poi abbiamo vinto il derby 2-0 con gol di Balzaretti. Ma le altre squadre avevano una rosa più grande della nostra, altrimenti ci avremmo potuto credere di più. A Roma sono stato bene, è stato bello. Ma bisognava stare sempre attenti, lì la settimana del derby è diversa. E' assolutamente il derby più sentito, senza dubbio. Ma è bellissimo. Ho scelto io di andare via e tornare a casa".

Segue ancora la Roma? "Sì, conosco Gasp. L'Inter quest'anno è troppo forte ed è la favorita per vincere lo scudetto, anche se poi può sempre capitare di tutto".

Sul suo arrivo all'Inter e sulla vittoria contro la Roma. "Arrivo e primo trofeo, la Supercoppa vinta contro la Roma. Salgo le scale di San Siro prima di arrivare in spogliatoio e mi tremavano le gambe. Ero in panchina e la Roma aveva fatto un primo tempo pauroso, una partita perfetta. Non mi aspettavo di entrare, perdevamo 3-0. Ma Mancini mi ha detto di scaldarmi e mi ha fatto entrare. L'abbiamo ribaltata ed è stato incredibile".