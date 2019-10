Maglia giallo-rossa, conti in rosso: semestrale in perdita di 24 milioni

La Roma ha chiuso il bilancio consolidato al 30 giugno 2019 con una perdita netta di -24,3 milioni, di conseguenza il patrimonio netto consolidato è negativo per -127,45 milioni, peggiorato rispetto ai -105,4 milioni di giugno 2018. Il progetto di bilancio è stato approvato dal cda, che prevede una perdita anche in questa stagione. La perdita consolidata – si legge su ‘Il Sole 24 Ore’ (Gianni Dragoni) – è leggermente inferiore all’esercizio precedente, ma la situazione patrimoniale e finanziaria è peggiorata. Gli amministratori segnalano che “il gruppo presenta un significativo indebitamento finanziario netto pari a 220,6 milioni al 30 giugno 2019”. I debiti dichiarati sono un po’ aumentati, di 1,87 milioni, rispetto ai 218,76 milioni del giugno 2018.

In altre parti della relazione al bilancio, però, si legge che il debito sarebbe più elevato. Il revisore Deloitte segnala “una posizione finanziaria netta consolidata negativa per 237,4 milioni” (anziché 220,6 milioni). Perché questa differenza? In una nota alle tabelle, la società spiega che “la posizione (indebitamento) finanziaria netta utilizzato dal gruppo As Roma per monitorare la propria posizione finanziaria include le attività finanziarie non correnti. Nel paragrafo “rischi connessi all’indebitamento finanziario del gruppo As Roma” gli amministratori forniscono un’ulteriore tabella, secondo la quale l’”indebitamento finanziario netto” è 237,36 milioni (come dice Deloitte), rispetto – precisa la società al Sole 24 Ore – a un “debito Esma di 235,5 milioni a giugno 2018”. Il conto economico beneficia di plusvalenze nette da cessione di calciatori per 128,8 milioni, generate soprattutto da Alisson (57,6 milioni), Manolas (31,1 milioni), Luca Pellegrini (21,1 milioni).