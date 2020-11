Spezia, Maggiore: “Andremo a Roma con la voglia di far bene”

Giulio Maggiore, centrocampista classe 98 dello Spezia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida di Coppa Italia vinta contro il Bologna, in cui Maggiore ha siglato una doppietta pesantissima. Queste le sue dichiarazioni in vista soprattutto della gara agli ottavi con la Roma in programma il prossimo 13 gennaio: “Volevamo fare bene e passare, mi mancava un po’ il gol e sono contento di aver dato una mano ai compagni. Gli ultimi anni in coppa abbiamo fatto abbastanza, andremo a Roma carichi e vogliosi di fare bene“.