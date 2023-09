Macedonia del Nord-Italia, Spinazzola non convocato. Cristante con la maglia numero 16

Sono stati resi noti i numeri di maglia che i calciatori dell'Italia indosseranno nel match di questa sera in casa della Macedonia del Nord. Nell'elenco dei 23 'numeri' a disposizione di Luciano Spalletti non figura Leonardo Spinazzola mentre nella batteria di esterni sinistri ci saranno Dimarco - verso la titolarità - e Biraghi, con Darmian solito jolly. Assente ovviamente anche Lorenzo Pellegrini, che ha lasciato il ritiro per un problema muscolare. L'esterno giallorosso ha invece preso l'aereo con il resto della squadra per Skopje, ma non è stato inserito nella lista dei 23. Spinazzola spera invece di avere una chance per la sfida contro l'Ucraina. Per quanto riguarda i due romanisti rimasti in gruppo, entrambi verso una maglia da titolare: Bryan Cristante indosserà il 16, Gianluca Mancini il 14.