Macedonia del Nord-Italia, le probabili formazioni: Mancini e Cristante titolari

Questa sera l'Italia di Spalletti scenderà in campo per la prima volta, in una sfida che però già non ammette repliche. Contro la Macedonia del Nord, gli Azzurri hanno assoluto bisogno di una vittoria sia per la classifica che ovviamente per il morale e per partire al meglio. Il nuovo ct in difesa ha deciso di puntare su una coppia inedita come quella formata da Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni. Dopo le esclusioni degli ultimi mesi, il centrale giallorosso riparte molto avanti nelle gerarchie nel nuovo corso. A completare la retroguardia sempre Di Lorenzo e Dimarco. In mezzo al campo sarà invece Bryan Cristante il regista di questa Nazionale senza Jorginho e Verratti, entrambi non convocati, con Barella e Tonali ai suoi lati. Sono loro i due rappresentanti giallorossi nell'Italia, dopo il forfait di Lorenzo Pellegrini che è tornato a Trigoria per un risentimento muscolare. Spinazzola, invece, andrà in panchina. In attacco, invece, Immobile guiderà con la fascia da capitano supportato da Zaccagni - visto il ko di Chiesa - e Politano.