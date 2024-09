Lutto nella tv: è morto Luca Giurato. E arriva il messaggio della Roma

L'Italia e la tv piangono Luca Giurato, scomparso quest'oggi all'età di 84 anni. Il noto giornalista e conduttore televisivo è stato colpito da un infarto fulminante mentre era a Santa Marinella in vacanza con la moglie Daniela Vergara. Conosciuto per la sua grande simpatia e i divertenti siparietti, Giurato era anche un appassionato tifoso giallorosso come ha rivelato qualche anno fa: "Per che squadra tifo? Per la Roma, ma che stai a scherzà? Sono nato a Roma. La mia famiglia da giovane si è trasferita in Toscana, avevamo una bella villa. Quando siamo tornati a Roma, ero già un appassionato di calcio". E poi aveva anche confessato di soffrire molto l'attesa per la sfida con la Lazio: " Il derby è da sempre un enigma. Lo vivo con molta ansia. Mia moglie è milanista al 100%, mio figlio Furio nasce interista e così ha allevato anche mio nipote. Ti pare normale? Che devo fare. Ho tentato un po' di corruzione con mio figlio, ma niente da fare".

Quando ad allenare la Roma era Di Francesco parlò invece così, quasi in maniera profetica: "Io sogno Mourinho, uscito male dalla sua esperienza con l'altra mia squadra del cuore, il Manchester United. Perché tifo anche per loro? Non dovrei dirlo, ma c'è la storia di un grande amore che risale a quando avevo 25, 26 anni. Lei era di Manchester e faceva l'attrice. Io la 'rimorchiai' alla fine di uno spettacolo. Oltre a innamorarmi di lei, mi innamorai anche della squadra. Che fine ha fatto? Non lo so e non lo voglio sapere! Ora sono un uomo sposato". In serata è arrivato poi anche il messaggio di cordoglio dell'AS Roma sui social: "Volto familiare della tv e tifoso giallorosso. L’AS Roma si unisce al dolore per la scomparsa di Luca Giurato e si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari".