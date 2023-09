Lutto nel mondo del calcio, morto l’ex Roma Lojodice: il cordoglio del club

È morto all'età di 89 anni l'ex calciatore della RomaLojodice. Severino ha giocato nella Capitale per tre stagioni dal 1956 al 1959 mettendo a referto 24 reti in 87 presenze. Questo il cordoglio del club giallorosso sui social: "L'AS Roma piange la scomparsa di Severino Lojodice, centrocampista in giallorosso tra il 1956 e il 1959, e si unisce al dolore dei suoi familiari". In Serie A ha militato anche nella Juventus vincendo con i bianconeri un campionato e una Coppa Italia.