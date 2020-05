Lutto in casa Villar, è morta la nonna. Il centrocampista: “Fa male non poterti salutare” – FOTO

Lutto in casa Villar. Il centrocampista spagnolo esprime tutto il suo dolore sui social per la morte della nonna. Tra le storie Instagram, infatti, compare una loro foto con scritto: “Mi fa male essere così lontano e non poterti salutare nonna. Da oggi tutti i sogni che continuerò a realizzare saranno dedicati a te. Ti voglio tanto bene”. Il blocco dei voli in Europa a causa del coronavirus impedisce al calciatore di tornare in Spagna per stare con la famiglia in questo momento difficile.