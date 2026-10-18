Altra partita da titolare, primo gol tra i professionisti e premio di MVP a fine partita: la serata di Emanuele Lulli non poteva concludersi in maniera migliore. Il classe 2007 ha dato seguito alle prime giornate in cui Gasp l'aveva scelto al posto di Molina e non ha deluso nemmeno ieri sera in una partita bloccata soprattutto nel primo tempo. Oltre alle parole nel post-partita, Lulli ha voluto festeggiare il suo primo gol con la Roma in un post sui social in cui ha scritto: "Un'emozione indimenticabile per tutta la vita. Un sogno che si realizza, continuiamo così. Grateful".

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