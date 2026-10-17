Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di SkySport al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

Sul gol. “Sono felicissimo, un grande sogno che si realizza, ringrazio mister e compagni. Sono contento ma ora dobbiamo pensare alle prossime partite, continuando così come stiamo facendo”.

Come fai ad avere questa maturità e crederci sempre? Cosa ti ispira? “Loro sono un gruppo che mi mettono a mio agio, mi incitano a puntare e far vedere le mie qualità. Il dribbling e l’uno contro uno sono le cose che devo fare e cerco di farle sempre. In alcune partite non mi riesce tutto, ma devo continuare senza paura e andare sempre al massimo”.

LULLI A DAZN

Primo gol in A, la corsa verso la panchina: cosa è successo e cosa hai provato? "Un'emozione incredibile, mi sono passati in mente tutti gli anni di settore giovanile e tutti i sacrifici fatti da me e dalla mia famiglia in un secondo. Sono andato a ringraziare i compagni e il mister per la fiducia, ero contentissimo. E' stata un'emozione incredibile e spero ce ne saranno tante altre".

Gasperini era più contento della rincorsa per l'angolo sull'1-0 o per il gol? "La prima cosa che mi chiede il mister è l'atteggiamento e la fase difensiva, il resto è in più. Sarà contento, spero, per quello e anche per il gol. Sono contento".