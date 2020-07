Nel pre-partita di Torino-Roma per la squadra parla il centrocampista di Moreno Longo, Lukic. Queste le sue parole a Sky Sport:

“Lo scorso anno da gennaio abbiamo vinto in casa con l’Inter e da lì in poi abbiamo quasi vinto tutte le partite qualificandoci in Europa. Quest’anno abbiamo vinto contro la Roma 2-0, poi purtroppo l’anno è andato così. Non siamo riusciti a fare le cose come volevamo”.