Lukaku, tre gol nelle prime 5 gare: solo Batistuta e El Shaarawy hanno fatto meglio

Impatto devastante di Romelu. In Serie A ha già messo a referto tre reti e vuole trascinare gli uomini di Mourinho alla conquista del quarto posto

L'impatto di Lukaku sulla Roma è stato devastante. Big Rom è andato a segno questa sera contro il Frosinone e ha messo a referto la sua terza rete in Serie A nelle sue prime 5 presenze. Nella storia giallorossa, scrive Opta, solo Batistuta (6) e El Shaarawy (4) hanno fatto meglio tra i giocatori che hanno esordito con la squadra della Capitale dall'era dei tre punti (94/95). Mou si affida all'ex Inter per la rincorsa al quarto posto. Lukaku ha anche già realizzato un gol in Europa League contro lo Sheriff.