Lukaku salva la Roma: 1-1 col Feyenoord. La qualificazione si gioca all’Olimpico

Tra 7 giorni ci sarà il ritorno nella Capitale. Domenica la sfida col Frosinone alle 18

Daniele Aloisi Collaboratore 15 febbraio 2024 (modifica il 15 febbraio 2024 | 20:53)

Dopo tre partite a secco torna al gol Romelu Lukaku ma non basta per conquistare la vittoria in Olanda. Tra Roma e Feyenoord finisce 1-1: il belga risponde al vantaggio di Paixao. La qualificazione si deciderà all'Olimpico. De Rossi a sorpresa sceglie Zalewski e non El Shaarawy, mentre in porta gioca Svilar. Nel primo tempo la Roma gioca bene e sfiora più volte il vantaggio. Chance per Lukaku, Pellegrini e una traversa presa da Paredes. Poi nel primo minuto di recupero arriva la rete di Paixao. Al 67' ci pensa Lukaku a rimettere il risultato in parità: gol su cross di Spinazzola. Una rete storica per Big Rom che diventa il terzo miglior marcatore della storia dell'Europa League: davanti a lui solo Falcao e Aubameyang. Nel finale Ivanusec fa tremare la Roma colpendo il palo esterno su punizione. Dopo 7 minuti di recupero finisce il match: la Roma pareggia al De Kuip, tra 7 giorni ci sarà il ritorno. Domenica la sfida col Frosinone.

Paixao gela la Roma nel recupero: 1-0 all'intervallo — De Rossi per il suo esordio europeo punta su Zalewski sulla sinistra e lascia fuori El Shaarawy. Davanti c'è Lukaku, mentre in porta c'è Svilar. All'8' prima chance per la Roma: sponda di Lukau per Bove che calcia ma il suo tiro viene murato e finisce in corner. Due minuti più tardi Dybala lancia Pellegrini solo davanti a Wellenreuther. Il capitano prova a superarlo, ma il portiere blocca il pallone in uscita. Il guardalinee successivamente alza la bandierina e segnala offside. Al 20' prima occasione per il Feyenoord. Zalewski perde una brutta palla in mezzo al campo, Wieffer serve Paixao che supera Mancini e calcia da dentro l'area. La sua conclusione finisce a millimetri dal palo e si salva Svilar. Crescono gli olandesi: destro di Wieffer da fuori, blocca il portiere giallorosso. Al 39' Paredes spacca la traversa: l'argentino calcia da fuori e Wellenreuther riesce a deviare sul legno. Al 44' va ancora una volta a un passo dall'1-0 la Roma: cross di Dybala per Lukaku che impatta bene di testa ma il portiere olandese blocca. Il Feyenoord al primo minuto di recupero trova la rete del vantaggio: gol di Paixao. Giallorossi sotto di una rete all'intervallo.

Lukaku salva la Roma: 1-1 col Feyenoord — La seconda frazione inizia senza cambi per Slot e De Rossi. Dopo un minuto arriva il primo cartellino giallo per i giallorossi: ammonito Llorente. Spinge subito la Roma: cross di Spinazzola per Lukaku che non colpisce bene di testa e sparo alto. Al 63' la prima mossa di DDR: fuori Zalewski e dentro El Shaarawy. Al 67' Lukaku firma il pari: cross di Spinazzola per Big Rom che di spalla fa 1-1. Altro cambio per la Roma all'81': fuori Karsdorp per Celik. Poco dopo viene ammonito Bove: giallo pesante per lui che salterà il ritorno. Trema la Roma nei minuti finali: prima miracolo di Svilar sul tiro di Gimenez, poi il palo esterno colpito su punizione da Ivanusec. Dopo 7 minuti di recupero termina la partita: la qualificazione si gioca all'Olimpico.

Feyenoord-Roma 1-1, il tabellino — FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop (78' Read), Beelen, Hancko, Hartman; Zerrouki, Stengs (70' Ivanusec) , Wieffer; Minteh (62' Lingr), Ueda (62' Gimenez), Paixao (78' Milambo). A disposizione: Lamprou, Van Sas, Lopez, Read, Milambo, Lingr, Ivanusec, Gimenez, Sauer. Allenatore: Slot.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp (81' Celik), Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove (87' Cristante), Paredes, Pellegrini; Dybala (87' Baldanzi), Lukaku, Zalewski (62' El Shaarawy). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Celik, Angelino, El Shaarawy, Aouar, Cristante, Renato Sanches, Pagano, Pisilli, Azmoun, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.

ARBITRO: Petrescu (Romania). ASSISTENTI: Ghinglueac-Grigoriu. IV UFFICIALE: Birsan. VAR: Popa. ASS. VAR: Hategan.

Marcatori: 45' + 1' Paixao (F), 67' Lukaku (R)

Ammoniti: Beelen (F), Minteh (F), Llorente (R), Stengs (F), Bove (R)

