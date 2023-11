Lukaku re in Belgio, Dybala verso un’altra panchina: umori opposti in nazionale

La Joya non riesce ancora a trovare minuti con l'Argentina. Tornerà a Roma solamente venerdì e Azmoun e Belotti scalpitano per un posto da titolare

Daniele Aloisi Collaboratore

Lukaku e Dybala non sono mai stati così lontani. Non parliamo della distanza tra Belgio e Argentina, ma degli umori opposti delle due star giallorosse. Big Rom ieri è stato assoluto protagonista della sfida contro l’Azerbaigian: 4 gol in 37’ e un’espulsione provocata. Ha schiantato la nazionale di De Biasi e conquistato il trono di miglior marcatore delle qualificazioni stabilendo il record di 14 reti. Dall’altra parte del mondo invece c’è poca Joya per Paulo. Il numero 21 è rimasto 90 minuti in panchina contro l’Uruguay e secondo le ultime indiscrezioni dei media locali sarà fuori dai titolari anche nel big match contro il Brasile (possibile chance per Paredes). C’è poco spazio per Dybala nell’albiceleste e l’attaccante giallorosso tornerà a disposizione solamente venerdì. Pochi giorni di allenamento per preparare la sfida contro l’Udinese. Mourinho non rinuncia mai a lui e ha bisogno di ritrovare la luce della squadra. Ha smaltito l’infortunio ma non del tutto. Basta pensare che contro il Lecce non ha calciato il rigore del possibile 1-0 per paura di una ricaduta.

A giugno ci saranno gli Europei e la Coppa d’America. Da una parte Lukaku ci arriverà da capitano e numero 10, dall’altra Dybala è ancora col dubbio della convocazione. Nel 2021 aveva visto i suoi compagni festeggiare contro il Brasile, nel 2024 vuole essere protagonista ma serve un cambio di rotta. La vicinanza di Big Rom gli può far bene, ma il mister potrebbe valutare di tenerlo fuori domenica (almeno dall'inizio). Dopo Udinese e Sassuolo inizierà un vero e proprio tour de force che vedrà la Roma giocare con quasi tutte le big del campionato. Serve il miglior Paulo tra dicembre e gennaio per sperare nella Champions.

Verso Roma-Udinese: Lukaku non si tocca, scalpitano Belotti e Azmoun — Domenica torna la Serie A e la Roma affronterà l’Udinese allo stadio Olimpico. I giallorossi dopo il pareggio a reti bianche nel derby sono chiamati a conquistare tre punti per non mollare la rincorsa al quarto posto. Lukaku ha già prenotato un posto in attacco. È lui l’intoccabile di Mourinho. In campionato da quando ha iniziato a giocare titolare è stato sostituito solo una volta a 7 minuti dal termine contro l'Empoli. Chi ci sarà al suo fianco? Ovviamente la classe di Dybala non si discute, ma l’argentino tornerà da un lungo viaggio e non sta attraversando un gran periodo di forma. Per questo Azmoun e Belotti scalpitano. Il primo si è messo in mostra con l’Iran e domani alle ore 14 sfiderà l’Uzbekistan. Il Gallo invece è rimasto a Trigoria e si è allenato sotto gli occhi vigili di Mourinho. L’ex Torino ha messo a referto 5 gol stagionali ed è in forma. Lo Special One potrebbe anche pensare di affrontare i friulani con la doppia punta. Oggi ultimo giorno di riposo per i giallorossi che da domani si ritroveranno al centro sportivo. Il tecnico non avrà ancora tutto il gruppo a disposizione, ma potrà iniziare a provare la coppia Lukaku-Belotti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.