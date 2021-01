Lukaku, oggi terapie e domani esami strumentali. Domenica la sfida alla Roma

Ambiente interista in apprensione per Lukaku, soprattutto alla luce della settimana ricca di impegni che affronterà la squadra di Conte. Secondo quanto riporta Sky Sport il belga, uscito anzitempo nella partita contro il Crotone a causa di una contrattura alla coscia destra, ha svolto oggi terapie specifiche e domani si sottoporrà a risonanza magnetica per capire la vera entità del problema. Potrebbe quindi dare forfait già per la gara di mercoledì contro la Sampdoria ma, visto che l’infortunio non sembra essere di grave entità, non è da escludere il viaggio per Genova. Tempi serrati insomma, soprattutto perché domenica prossima i nerazzurri saranno impegnati nella difficile trasferta contro la Roma. Una trasferta – e una sfida a distanza con Edin Dzeko – che il nove interista non vuole assolutamente mancare.