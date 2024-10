Lukaku: ”Niente Belgio? L’anno scorso non ho fatto il ritiro e l’ho pagato”

Romelu Lukaku è stato senza dubbio il grande escluso per gli impegni di Nations League del Belgio. La decisione è stata presa dallo stesso attaccante che ha preferito continuare a lavorare agli ordini di Antonio Conte per migliorare la sua condizione fisica: ''Niente Belgio? Rimanere con il Napoli era più importante per me.'' ha dichiarato l'ex attaccante giallorosso. La scelta è stata motivata anche dopo la passata stagione dove il belga, trasferito alla Roma da pochi giorni, rispose positivamente alla convocazione del commissario tecnico Tedesco senza però aver svolto il ritiro in estate: ''L'anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l'ho pagata. Ho scelto di lavorare.''