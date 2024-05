Lukaku, nessuna trattativa per uno scambio con Osimhen: il Chelsea vuole 44 milioni

Ad ora non risultano lavori in corso per un affare tra gli inglesi e il Napoli per uno scambio di bomber: i Blues pretendono la clausola già fissata

Romelu Lukaku a giocato contro il Genoa la sua ultima partita con la maglia della Roma, che a maggior ragione senza la Champions non puà permettersi di trattenerlo. In più il Chelsea può utilizzarlo come pedina di scambio, ad esempio per Victor Osimhen. Come riporta Fabrizio Romano su X, però, al momento non ci sarebbero trattative tra i Blues e il Napoli per uno scambio - ovviamente con conguaglio a favore degli azzurri - tra Big Rom e il bomber nigeriano. Il Chelsea continua a pretendere i circa 43-44 milioni di euro della clausola da qualsiasi club che vorrà ingaggiare il belga.