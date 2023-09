Lukaku: “L’accoglienza dei tifosi? È ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio”

Le parole del belga nel video riassuntivo del suo arrivo nella Capitale: "I tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa molto bene"

Redazione

Dopo 10 giorni dall'arrivo di Lukaku a Ciampino, spunta un interessante video pubblicato dall'account ufficiale della Roma che ripercorre la prima giornata di Big Rom nella Capitale. Dalla calorosa accoglienza dei tifosi all'aeroporto, al primo allenamento e allo stupore provato dall'arrivo nel luogo del maestoso shooting all'ombra del Colosseo. Le prime ore del nuovo attaccante giallorosso con la maglia numero 90 sono state ricche di emozioni sia per il pubblico che per il belga stesso. Durante il viaggio in pullman nel cuore di Roma, Romelu ha espresso tutto quello che ha provato dal momento in cui ha messo piede sul suolo della città eterna: ""Sai cosa è bello? Che i tifosi della Roma sostengono tanto i calciatori se giocano bene. Questo, per una persona come me e per il resto della squadra, fa bene a tutti noi".

Quando i tifosi sbattevano contro la grata all'aeroporto, cosa hai pensato?

"Tante cose positive, questo è ciò che vuoi vivere quando giochi a calcio. Vivi per provare queste emozioni".

Ci stiamo avvicinando al Colosseo, il simbolo di Roma. Che emozioni provi?

"Bello da vedere, è la prima volta per me perché non ci sono mai stato. Ora posso vedere il simbolo di Roma, è un momento che aspettavo da tanti anni perché quando ero piccolo era impossibile vederlo. Ora sono qui e voglio fare delle belle foto per farle vedere ai miei figli".

