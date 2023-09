Lukaku, la settimana di BigRom: dall’esordio con la Roma al ritorno in nazionale

Il neo acquisto giallorosso, sui social, ha postato un riassunto di ciò che ha vissuto negli ultimi giorni. Prima la presentazione all'Olimpico, poi in volo direzione ritiro del Belgio. L'attaccante è sceso regolarmente in campo per l'allenamento

Redazione

Sono stati giorni intensi questi per Romelu Lukaku. Il nuovo attaccante della Roma ha ricevuto l'omaggio dei tifosi giallorossi prima all'aeroporto di Ciampino e poi in un Olimpico tutto esaurito. "Big Rom", nonostante il poco tempo a disposizione, ha anche esordito con il Milan, facendo capire subito di che pasta è fatto. La sua settimana è stata raccontata attraverso un post su Instagram, pubblicato dallo stesso giocatore belga. La foto ritrae l'attaccante prima durante la presentazione di venerdì scorso all'Olimpico e poi prendere un volo direzione ritiro del Belgio. Lukaku è tornato in campo con la sua nazionale e ha ripreso ad allenarsi con i compagni in vista delle sfide amichevoli contro Azerbaigian ed Estonia. Dopo essere stato a lungo fermo nel pre campionato, tutto ciò rappresenta sicuramente un segnale positivo per Mourinho e la Roma.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.