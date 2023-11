Lukaku: “In estate hanno parlato molto di me. Ora avete visto cosa posso fare”

"Sono quello che sono. In estate si parlava molto di me. Ho lavorato e sono rimasto in silenzio. Ora avete visto cosa posso fare". Così Romelu Lukaku, dopo il poker contro L'Azerbaigian, ha nuovamente messo a tacere tutte le critiche piovute sul suo conto nell'ultima finestra di mercato. In zona mista l'attaccante giallorosso ha anche risposto (sorridendo) a chi ha paragonato il suo rendimento a quello di Pelé: "Ho solo fatto il mio lavoro. Pelé ha vinto tre Coppe del Mondo con il Brasile, io ancora niente. Quindi sono realista al riguardo. Sapete: fin da bambino volevo diventare il miglior marcatore di tutti i tempi del Belgio. Ci sono riuscito. Dopodiché, non ho più pensato e ho continuato ad andare avanti. Quello che succede ora è un bonus. In realtà non mi preoccupa molto".