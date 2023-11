Lukaku, impatto da Champions: con lui la Roma vola. Ottenuti 16 punti in 8 gare

Romelu Lukaku e il gol sono una cosa sola. Big Rom ha stravolto il pacchetto offensivo della Roma e ha conquistato un posto nel cuore dei tifosi. L'ex Inter da quando è partito titolare per la prima volta contro l'Empoli ha messo a referto 6 gol in campionato: è rimasto a secco solamente con Genoa, Monza e Inter. Con lui in campo i giallorossi possono sognare la Champions. Secondo quanto riportato da Francesco Balzani su Calciomercato.com il bomber belga ha portato 16 punti in 8 partite. Nelle prime tre giornate non c'è stato (col Milan in campo solo nel finale) e dalla quarta in poi solamente Inter e Juventus hanno fatto meglio (19). L'ex Everton e Manchester United ha cambiato la media punti della squadra di Mourinho e si inizia già a parlare di futuro. Il Chelsea ha fissato il prezzo: 42 milioni di euro. La Roma spera di ricavare una cifra importante dalla cessione di Abraham e poter acquistare a titolo definitivo Lukaku.