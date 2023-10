Lukaku, impatto come pochi: 4 gol nelle sue prime 6 presenze in campionato

Non si ferma più. Con la doppietta di oggi Romelu Lukaku ha segnato quattro gol nelle sue prime sei presenze in Serie A con la Roma. Tra chi ha esordito dal 1994/95, come riporta Opra, solo Gabriel Batistuta (otto) e Stephan El Shaarawy (cinque) hanno fatto meglio nelle prime sei gare con la maglia giallorossa. "Ho sentito tante critiche su di me, ma io rispondo in campo" ha detto a fine gara Lukaku.