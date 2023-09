Lukaku: “I miei figli e mia madre prima di tutto”

"Faccio di tutto per i miei figli e mia madre. Se sarà necessario fare qualcosa per loro, lo faremo immediatamente - ha detto Romelu Lukaku intervistato in un podcast insieme al compagno Jan Vertonghen nel quale il centrravanti giallorosso ha voluto svelare qualche particolare della sua vita privata - Non ho perso un solo primo giorno di scuola per il mio figlio maggiore. Anche quando ero all'estero e dovevo allenarmi. Al suo primo allenamento di calcio ero sempre lì. Non mi sono perso nulla. Oppure anche per mia mamma, se non si sente bene o se vuole qualcosa allora ci sono subito. Loro sono sempre lì per me, quindi è logico che io sia sempre lì anche per loro. Questo non rende sempre le cose facili quando si tratta di amore. Perché voglio sempre esserci per i miei figli e prima di tutto per mia madre. Quando noto che non ricevo la stessa energia dalla donna in questione ci faccio caso e ne parlo principalmente a livello emotivo. Un corpo fantastico non significa più molto per me. Sono più interessato a ciò che hai qui (indica la testa, ndr). Soprattutto quando invecchi e hai figli, inizi a pensare di più. Il resto l'ho già visto, lo sai. Solo una donna che riesce a stimolarmi intellettualmente ha una possibilità con me”.