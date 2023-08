Lukaku, Furini a Telelombardia: “È un negretto”. Giornalista fuori dalla trasmissione

"Lukaku è un negretto", questa la frase pronunciata ieri durante la trasmissione sportiva a Telelombardia dal giornalista Luigi Furini. Non si è scusato in diretta TV ed è stato immediatamente espulso dalla trasmissione. Una espressione a sfondo razzista che il direttore del canale televisivo Fabio Ravezzani ha immediatamente condannato, sia in diretta che sul suo profilo Twitter: “Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati".