Lukaku-Dybala, la LuPa convince: numeri devastanti. Il quarto posto passa da loro

"Inizio orribile, ma multifattoriale", così Mourinho ha giustificato il pessimo avvio di campionato dei giallorossi. Una delle cause dei pochi punti conquistati all'inizio è stata sicuramente l'assenza di Lukaku. Big Rom è arrivato dopo il tonfo di Verona e ha giocato pochi minuti contro il Milan. Da quando ha cominciato a partire titolare ha siglato gol e ha dimostrato di essere un top player contribuendo a 7 degli 8 punti conquistati fin qui dalla Roma. Vicino a lui anche Dybala sembra essersi ritrovato. Da quando giocano insieme il belga ha messo a referto 4 reti stagionali, mentre l'argentino è a quota due marcature e due assist. Uno proprio per Romelu che ieri ha messo a sedere Oyono e ha ringraziato il numero 21. Nella Capitale una coppia così mancava dai tempi di Dzeko e Salah, ma il primo anno i numeri non furono grandiosi a causa dell'annata horror del bosniaco.

Lukaku ha iniziato subito col piede giusto, ma la classifica ancora non sorride: "Momento difficile, la stagione è ancora lunga", ha detto il bomber a fine gara. I due dovranno caricarsi sulle spalle la squadra e trascinarla verso il quarto posto. La qualificazione in Champions League è di vitale importanza sia per le casse della società che per il possibile riscatto dell'ex Inter. Giovedì contro il Servette Dybala avrà un turno di riposo, José deve ancora decidere se far giocare ancora una volta dal 1' il numero 90. Il centravanti è in forma strepitosa e ieri è entrato nella storia del club. Solo Batistuta (6) e El Shaarawy (4) hanno segnato più di lui nelle prime 5 gare in maglia giallorossa in Serie A.

