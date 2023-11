Lukaku, dall’Inghilterra: il Chelsea lo rimpiange, la Roma pensa a trattenerlo

La situazione del Chelsea è critica e la vittoria nel derby col Tottenham (in 9 contro 11) non ha portato il sereno. Secondo quanto riportato dal sito Express.co.uk la società londinese sta rimpiangendo l'addio di Romelu Lukaku. Big Rom è stato fatto fuori dal progetto di Pochettino e per tutta l'estate si è allenato con le giovanili. La società inglese ha speso tantissimi soldi nella scorsa sessione di mercato e si è lasciata sfuggire il belga. Intanto la Roma sta pensando a trattenerlo, l'ex Inter si trova bene nella Capitale e il prezzo è fissato: il Chelsea chiede 42 milioni di euro. L'eventuale cessione di Abraham potrebbe essere decisiva.