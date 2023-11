Lukaku da record: 14 gol nelle qualificazioni. Prima del match il retroscena sull’inno

Romelu Lukaku continua a macinare record con la maglia della nazionale belga. Ieri ha segnato 4 gol in appena 37' e ha battuto 'da solo' l'Azerbaigian di De Biasi. La Uefa lo ha elogiato poiché è diventato il primo calciatore a mettere a referto 14 reti nelle qualificazioni agli Europei. Ha staccato in classifica Ronaldo che si è fermato a 10. A giugno vuole essere protagonista della competizione. La Roma se lo gode e sono arrivati i complimenti del club sui social. I giallorossi su Twitter hanno condiviso la foto di Big Rom mettendo le emoji degli applausi. Il belga è pronto per la sfida con l'Udinese di domenica. Nella partita contro l'Azerbaigian Lukaku è stato protagonista anche prima del fischio d'inizio. Al momento dell'esecuzione degli inni al posto di quello della nazione ospite è stato eseguito quello della Svezia, fra lo sconcerto dei giocatori in campo e del ct degli azeri, l'italiano Gianni De Biasi, che si è rivolto ai suoi assistenti dicendo "ma questo non è l'inno". Dopo quello belga Big Rom è andato a parlare con la pamchina degli avversari e con i vari funzionari per far mettere quello giusto. Applausi e strette di mano per il numero 90 giallorosso.