Lukaku criptico sui social: pubblica una foto con la Roma e poi una frase sull’amore

Il futuro di Romelu Lukaku alla Roma è ancora incerto ma lui ha fatto capire a più riprese che nella Capitale sta bene e vorrebbe rimanere. Tanto che l'attaccante belga poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram due storie: la prima è una foto con la maglietta della Roma e con una faccia sorridente, la seconda è una frase d'amore che recita: "Alcune persone ti amano. Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza". Messaggi social alla società per far capire che la volontà è quello di rimanere qua e continuare a combattere per i colori giallorossi. Quello che è certo è che il 30 giugno il belga farà rientro a Londra vista la scadenza del prestito e del fatto che la Roma non eserciterà l'opzione di riscatto fissata a 43 milioni di Euro.