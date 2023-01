Lukaku: “Con Dzeko parlavo anche quando era alla Roma. Doveva venire già nel 2019”

Romelu Lukaku ha rilasciato una lunghissima intervista a 'Sky Sport' in cui ha parlato del suo presente all'Inter e soprattutto del suo futuro in nerazzurro, oltre all'infortunio che lo ha tenuto fuori più a lungo del previsto. Il belga ha detto la sua sulla coppia con Dzeko:"Io con Edin ho sempre avuto un ottimo rapporto. Magari la gente non lo sa. Quando eravamo in Premierparlavamo sempre dopo le partite anche quando lui era alla Roma e io ero al primo anno qui. Quando io ho firmato per l'Inter Edin doveva venire anche lui. Poi non è arrivato, ma abbiamo sempre quel rispetto reciproco. Poi adesso quando lavoriamo in campo, abbiamo caratteristiche completamente diverse ma possiamo aiutarci. A Edin piace di più giocare e fare sponde, a me dà l’opportunità di attaccare di più lo spazio. Poi quando arriviamo in area possiamo fare tutti e due sponde o girare uno per l’altro. Penso che io posso giocare con chiunque, anche lui e anche Lautaro. Poi dipende dal mister scegliere. Possiamo anche giocare tutti e tre insieme con Lautaro trequartista e io e Edin davanti. E c’è anche Correa. Stiamo bene fisicamente, ora dobbiamo fare il meglio dell’Inter".