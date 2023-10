Lukaku batte Abraham a Guess the Teammate. L’inglese non ci sta: “Ne sai più di me”

Romelu Lukaku si è già ambientato a Roma e non solo in campo. Quattro gol nelle prime 6 partite e un rapporto con i compagni di squadra che si sta consolidando giorno dopo giorno. A darne la dimostrazione ci ha pensato lo stesso cub giallorosso che ha organizzato una sfida a "Guess the Teammates" tra il belga e Tammy Abraham. L'obiettivo è riconoscere i compagni di squadra da alcuni (difficili) indizi che li caratterizzano. Dieci le risposte giuste di Lukaku che batte l'inglese fermo a quota 7. Nel finale anche un simpatico siparietto con Abraham che sconsolato ammette: "Ne sai più di me", nonostante l'ex Inter e Chelsea sia arrivato nella Capitale da poco più di un mese.