Lukaku applaude i giocatori del Congo: “Avete reso fiero un intero popolo” – FOTO

Pur avendo perso la semifinale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio di Ndicka, i giocatori del Congo hanno portato avanti e vinto la propria battaglia. Al momento dell'inno, schierati in campo, i calciatori infatti hanno messo in atto la loro protesta mimando una pistola puntata alla testa e la bocca imbavagliata. In Congo c'è in corso una vera e propria crisi umanitaria da milioni di persone che ha dato vita a diversi movimnti come il 'Free Congo'. Un gesto che ha suscitato la stima e la gratitudine di Romelu Lukaku, che ha origini congolesi e ha applaudito sui social: "Fiero di voi ragazzi. Avete reso fiero di voi un popolo intero".