Lukaku abbatte il Genoa: la Roma in 10 vince 1-0, ora il sesto posto è sicuro

Nel finale Dybala viene sostituito dopo solo mezz'ora dal suo ingresso in campo. Domenica contro l'Empoli si chiude la stagione

Daniele Aloisi Collaboratore 19 maggio 2024 (modifica il 19 maggio 2024 | 23:03)

Lukaku regala il sesto posto alla Roma e la supremazia cittadina con la Lazio che ora non può più finire sopra i giallorossi. Big Rom decide un match difficilissimo al 79' nonostante l'inferiorità numerica. De Rossi non schiera Dybala dal 1' e nel primo tempo la Roma non riesce ad essere pericolosa. Diverse le conclusioni dei giallorossi, ma nessuna verso lo specchio della porta. Nella ripresa la situazione non cambia e al 72' il match rischia di complicarsi per i giallorossi: Paredes viene espulso per proteste. Al 79', però, ci pensa Lukaku di testa a siglare l'1-0. Big Rom regala l'aritmetica del sesto posto (davanti la Lazio) e lascia accesa una speranza per la Champions League. Domenica l'ultima partita a Empoli. Nel finale altro stop muscolare per Dybala che esce al 92', dopo circa mezz'ora dal suo ingresso.

Poche emozioni nel primo tempo: 0-0 all'intervallo — Ultima all'Olimpico per la Roma che vuole finire al meglio la stagione. Dybala non è al meglio e De Rossi schiera Baldanzi e Pellegrini dietro Lukaku. I giallorossi partono meglio e al 2' la prima chance è per Pellegrini che viene servito da Big Rom in area, ma non riesce ad arrivare sul pallone per un soffio. Al 13' miracolo di Svilar su Retegui, ma l'azione era viziata da un fuorigioco di Ekuban. Risponde la Roma 10 minuti più tardi: scambio tra Baldanzi e Pellegrini che porta al tiro il numero 35 che non riesce ad essere preciso col sinistro. Al 30' ci prova Cristante con una conclusione al volo, ma non centra lo specchio della porta. I giallorossi continuano a spingere ma la mira non aiuta: ottima sponda di Lukaku al 42' che serve Paredes, ma l'argentino da fuori spara alto. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo.

Lukaku regala tre punti ala Roma: sesto posto aritmetico — Il secondo tempo inizia senza cambi. Cristante prova a scaldare i guantoni di Martinez con una conclusione dalla distanza che il portiere rossoblu para in due tempi. Continua a spingere la Roma: cross di Angeliño per Lukaku che schiaccia di testa ma non mette paura a Martinez. Al 63' De Rossi effettua i primi cambi: dentro Dybala e El Shaarawy per Baldanzi e Pellegrini. Al 68' trema la difesa giallorossa su un tentativo di Thorsby. Poi sul contropiede Lukaku entra in area e calcia, ma Martinez para senza problemi. Al 73' la Roma resta in 10 per l'espulsione di Paredes che viene ammonito due volte nel giro di pochi secondi per proteste. I giallorossi nonostante l'uomo in meno riescono ad andare in vantaggio. Al 79' Lukaku di testa sfrutta un cross perfetto di El Shaarawy e gonfia la rete per la tredicesima volta in A. Dopo 4 minuti di recupero termina il match 1-0, la Roma è sesta aritmeticamente.

Roma-Genoa 1-0, il tabellino — ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Llorente, Ndicka, Angeliño (81' Mancini); Cristante, Paredes, Bove; Pellegrini (63' Dybala, 90' + 2' Kristensen), Baldanzi (63' El Shaarawy), Lukaku (90' + 2' Abraham). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Smalling, Huijsen, Kristensen, Aouar, Renato Sanches, El Shaarawy, Dybala, Zalewski, Abraham, Azmoun. Allenatore: De Rossi.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco (81' Carvalho), De Winter, Vasquez; Spence, Strootman (67' Thorsby), Badelj (81' Malinovskyi), Frendrup, Martin; Ekuban (67 Gudmundsson), Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Bani, Cittadini, Sabelli, Thorsby, Haps, Bohinen, Malinovskyi, Gudmundsson, Vitinha, Ankeye. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Del Giudici-Moro. Quarto uomo: Cosso. Var: Paterna. Avar: Pairetto.

Marcatori: 79' Lukaku (R)

Ammoniti: Paredes (R), Lukaku (R)

Espulsi: Paredes (R)

Spettatori: 67.334

