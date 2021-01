Luiz Felipe: “Il derby è una partita a parte, servirà la gara perfetta per fargli male”

Alta tensione in vista del derby tra Lazio e Roma, con le squadre che scenderanno tra poco in campo. Per caricare ancor di più l’ambiente è intervenuto nel pre gara Luiz Felipe, queste le sue dichiarazioni:

LUIZ FELIPE A SKY SPORT

“Sappiamo che il derby è una partita a parte, oggi dobbiamo essere perfetti. Se vinciamo siamo lì con le altre e vogliamo farlo, l’abbiamo preparata con la testa giusta”.

In questa stagione non sempre si è vista la Lazio migliore

E’ normale sbagliare una o due partite, ma oggi vogliamo vincere e dobbiamo fare la partita perfetta. Con le grandi abbiamo sempre fatto bene, mentre con le piccole abbiamo fatto fatica a volte. Oggi vogliamo fare una grande partita.

Dal punto di vista ambientale che sensazioni hai avuto? Che effetto farà giocare senza tifosi?

Loro sono sempre con noi. Non averli al campo sarà difficile, ma oggi a Formello ci hanno dato la carica giusta.

LUIZ FELIPE A LAZIO STYLE CHANNEL

“Felice delle 100 presenze, ne voglio fare altre 100, 200 e magari 300. Sono felice di avere l’opportunità di giocare una partita importante. Questo è il mio quarto anno qua, cerco sempre di crescere e imparare per stare al top. Conosciamo l’importanza di questa partita per noi e per i tifosi, faremo di tutto per vincerla. Il derby è un match a parte. L’abbiamo preparato nel migliore dei modi, è da una settimana che qua si sente il derby. Dobbiamo essere concentrati per fargli male”.