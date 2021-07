Luis Enrique: “Amo Roma, ho vissuto un’esperienza bellissima”

Alla vigilia della semifinale di Euro2020 tra Spagna e Italia, il ct iberico Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa. Tra le sue parole non poteva mancare una citazione all’esperienza con la Roma, che risale ormai a dieci anni fa:...

Alla vigilia della semifinale di Euro2020 tra Spagna e Italia, il ct iberico Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa. Tra le sue parole non poteva mancare una citazione all'esperienza con la Roma, che risale ormai a dieci anni fa: "Non cerco nessuna rivincita né niente di simile. Io amo tutto dell’Italia: il cibo, la gente, il caffè, il gelato, il calcio… Roma. Lì ho vissuto un anno ed è stata un’esperienza bellissima. Mi piace molto giocare contro l’Italia, e lo faremo di nuovo a novembre in Nations League”. Luis Enrique è stato il primo allenatore dell'era americana. La sua esperienza (chiusa con un deludente settimo posto) risale ormai a dieci anni fa.