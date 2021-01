Luis Alberto, gaffe social: condivide un insulto pesante a Villar, poi cancella e si scusa – FOTO

Disavventura social per Luis Alberto. Nell’euforia generale dopo la vittoria del derby, di cui lo spagnolo è stato protagonista con una doppietta, il numero dieci ha ripostato sul suo profilo Instagram una foto, pubblicata da un tifoso biancoceleste, in cui appare un insulto a Gonzalo Villar.

Accortosi di aver commesso una gaffe nei confronti dell’incolpevole connazionale, l’ex Liverpool ha prontamente cancellato il post e si è scusato questa mattina: “Ieri sera, senza rendermene conto, ho ripostato tra le mie stories una foto nella quale si insultava Gonzalo Villar. Non l’ho visto, e dopo avergli chiesto scusa in privato per questo errore, volevo farlo anche pubblicamente. Sono assolutamente contro qualsiasi mancanza di rispetto di questo tipo. Gonzalo è una grande persona e il nostro rapporto è molto buono”.