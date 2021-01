L’ufficialità di El Shaarawy slitta a domani: ‘colpa’ di Tiago Pinto

Oggi finalmente è stato il giorno di Stephan El Shaarawy, che ha svolto le visite mediche a una settimana dal suo ritorno a Roma. Oggi il classe ’92 è stato a Villa Stuart per effettuare i test, visto il via libera del protocollo Asl dopo il 21esimo giorno di isolamento. Un ritorno tanto atteso sia dai tifosi giallorossi che dallo stesso Faraone, ma per gli annunci bisognerà ancora aspettare. Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’, infatti, l’ufficialità di El Shaarawy alla Roma ci sarà domani. Oggi, infatti, non è stato possibile effettuare la firma e la consueta foto con la maglia giallorossa alla presenza di Tiago Pinto, che era impegnato a Milano per il calciomercato. Il portoghese sta facendo ritorno in questi minuti nella capitale, dopodiché potrà posare con il suo nuovo acquisto, il primo con la Roma.