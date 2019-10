L’Uefa promuove la nuova Trigoria: sarà sede di allenamento per Euro 2020

Il campo B è pronto (manto erboso, fondo e drenaggi) e da domani ogni giorno è buono per vederci la squadra. La nuova Trigoria, anche. E piace così tanto, scrive Chiara Zucchelli su Gazzetta.it, che la UEFA l’ha scelta (insieme al centro di Formello e a quello della Borghesiana) come sede di allenamento per Euro 2020. Alcune nazionali, tra cui Svezia e Ucraina, sono già venute a visionare il Bernardini, rimesso a nuovo negli ultimi anni e in particolare la scorsa estate dopo il rinnovamento realizzato dalla Roma in collaborazione con Facile Ristrutturare, già partner della Serie B e collaboratore del Parma (per lo stadio) e del Verona (per la sede). In una quarantina di giorni, quando Dzeko e compagni erano in ferie, a Trigoria, con operai al lavoro giorno e notte, sono stati ampliati gli spazi, abbattuti 500 metri di tavolato e ne sono stati ricostruiti 200 in modalità più ariosa e funzionale. Per le esigenze della squadra e dello staff tecnico. Non a caso, per fare un esempio, è stata rimodernata l’area relax con tanto di spazio-barbiere (spesso i giocatori si fanno fare i capelli in ritiro il sabato sera) ed è stata creata una nuova sala video, più simile ad un cinema che a un centro sportivo.

Per quanto ci resterà la Roma non si sa – dipende tutto dal nuovo stadio – ma di certo, nell’ottica fortemente voluta dal club della mancanza di alibi per chiunque, per i calciatori una Trigoria così all’avanguardia può essere solo una buona notizia. Con la speranza che il lungo elenco di infortunati, cerchiati in rosso nella tabella degli allenamenti, presto scompaia e passino tutti nell’area verde, quella di chi può allenarsi senza problemi.