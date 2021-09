L’Uefa abolisce il divieto di trasferta per i tifosi: decideranno le autorità

L'Uefa ha adattato il protocollo 'return to play', modificando anche alcune disposizione in merito alla presenza dei tifosi in trasferta

I tifosi potranno tornare a vivere le trasferte europee. Questo è quanto ha stabilito il nuovo protocollo dell'Uefa, che ammorbidisce alcune norme in fatto di Covid. Quella più significativa è senza dubbio l'abolizione del divieto di andare in trasferta per i tifosi nelle coppe europee. In questo senso, la decisione viene lasciata alle autorità competenti e alle norme applicabili nei singoli paesi delle federazioni affiliate. In linea con gli adeguamenti del protocollo, non è più vietato neanche lo scambio dei biglietti dei tifosi in trasferta. Verrà ristabilita anche la percentuale del 5% delle capienza totale dello stadio da destinare ai tifosi della squadra ospite, fatta salva qualsiasi decisione presa dalle autorità competenti locali.