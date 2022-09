Ludogorets-Roma, le formazioni ufficiali di Simundza e Mourinho

Lo Special One conferma la dfesa a tre con Belotti unica punta. Bulgari invece in campo con il 4-2-3-1

La Roma torna in campo dopo la pesante sconfitta contro l'Udinese nell'ultima giornata di campionato. I giallorossi proveranno questa sera a rialzare la testa e portare i tre punti a casa contro il Ludogorets nel debutto nella nuova Europa League. Mourinho cambia rispetto alla sconfitta friulana. In porta Svilar sostituisce Rui Patricio con Zalewski e Celik al posto di Karsodorp e Spinazzola sulle fasce. In attacco l'unica novità riguarda Andrea Belotti che esordirà dal primo minuto in maglia giallorossa. Dietro di lui i soliti Pellegrini e Dybala. Simundza invece si affida a Siuga tra i pali con Tissera, Piotrowski e Delev dietro l'unica punta Thiago.