Ludogorets-CSKA Sofia 2-0: gli ospiti affronteranno la Roma in Conference League

La squadra di Mladenov cade nel big match del campionato bulgaro

Il big match del campionato bulgaro tra Lodogorets e CSKA Sofia ha visto trionfare 2-0 la squadra di casa. In gol sono andati Sotiriou e Tchibota. Gli ospiti della gara disputata affronteranno la Roma il prossimo 9 dicembre in Conference League a Sofia per il ritorno, alle ore 18.45. Il Ludogorets rimane così in testa alla classifica con 36 punti. Il CSKA Sofia resta inseguitrice a quota 29, ma adesso le speranze di sorpasso si riducono.